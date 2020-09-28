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Bursaspor'dan ayrılan Kubilay için taraftar lokma döktürdü

Kubilay Kanatsızkuş’un Bursaspor’dan ayrılmasından sonra yeşil-beyazlı bir taraftar, daha önce verdiği sözü tutarak lokma döktürdü.

Kubilay Kanatsızkuş'un Bursaspor'dan ayrılmasından sonra yeşil-beyazlı bir taraftar, daha önce verdiği sözü tutarak lokma döktürdü. Bu görüntü sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'la sözleşmesini tek taraflı feshederek Yeni Malatyaspor'a transfer olan Kubilay Kanatsızkuş'un gidişi sonrası Onur Uludağ isimli taraftar, çok ilginç bir harekete imza attı.


Uludağ, Kubilay'ın takımdan gitmesi halinde adak adamış ve lokma dağıtma sözü vermişti. Verdiği sözü tutan ve Kubilay Kanatsızkuş ayrıldıktan sonra lokma döktürüp dağıtan Onur Uludağ'ın bu hareketi sosyal medyada da geniş yer buldu.

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