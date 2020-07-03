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Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

Bursaspor, Sakarya’da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor, Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.


Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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