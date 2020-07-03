Bursaspor'dan başsağlığı mesajı

Bursaspor, Sakarya'da meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve sevenlerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."