Bursaspor'dan Berkan Fırat için geçmiş olsun mesajı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan Adanaspor-Menemenspor maçında yaşanan sakatlık sıkıntısı için Bursaspor Kulübü, mesaj yayımladı. Adanasporlu oyuncu Berkan Fırat'ın talihsiz bir pozisyon sonucu ayağının kırılması üzerine yeşil beyazlı kulüpten şu açıklama yapıldı:

“Hafta sonu oynanan Adanaspor - Menemenspor maçında üzücü bir sakatlık yaşayan Adanaspor futbolcusu Berkan Fırat ve Adanaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Berkan Fırat'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz”