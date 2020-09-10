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Bursaspor'dan BTSO'ya ziyaret

Bursaspor Kulübü’nün yeni Başkanı Erkan Kamat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay’ı ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü'nün yeni Başkanı Erkan Kamat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.


Bursaspor Kulübü Başkanı Erkan Kamat, bugün önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkanlık koltuğuna yeni oturan ve yapacağı icraatlar merakla beklenen Kamat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret etti.


Ziyaretin sonunda Başkan Erkan Kamat, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Bursaspor Kulübü, ziyaretle ilgili detaylı bilgi paylaşmadı.

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