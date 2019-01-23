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Bursaspor'dan Karacabey Belediyespor'a kiralanan Çokçalış milli takım kadrosunda

U19 Milli Takımı’nın 29-31 Ocak 2019 tarihlerinde Slovenya U19 Milli Takımı ile İstanbul’da oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

U19 Milli Takımı'nın 29-31 Ocak 2019 tarihlerinde Slovenya U19 Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı iki hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.


Açıklanan kadroda geçen hafta Bursaspor'dan Karacabey Belediyespor'a sezon sonuna kadar kiralanan savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 26 Ocak Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

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