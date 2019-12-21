İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

Bursaspor, Anıl Karaer ve Kubilay Türkyılmaz’ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Bursaspor, Anıl Karaer ve Kubilay Türkyılmaz'ın son durumu ile ilgili açıklama yaptı.


Yeşil-beyazlı kulüpte, Altınordu maçında sağ ayak navikula kemiğine darbe alan Anıl Karaer'in darbeye bağlı meydana gelen yoğun kemik ödemi ve bağ yaralanması nedeniyle tedavisine devam edildiği açıklandı. Kubilay Kanatsızkuş'un ise, sol ayak 3. ve 4. tarak kemiklerinde kemik ödemi ve lisfranc bağ yaralanması olduğu, oyuncunun ağrılarının artması üzerine tedavisi devam edildiği bildirildi.


Ayrıca Anıl Karaer, Altınordu maçının ardından rakip oyuncuya saldırdığı iddiasıyla 5 maç ceza almıştı. Kubilay Kanatsızkuş ise, sakatlığı sebebiyle Menemen Belediyespor müsabakasında forma giyemeyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.