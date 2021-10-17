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Bursaspor'dan sakatlık açıklaması

Bursaspor Kulübü, Boluspor maçı öncesi sakatlıkları devam eden futbolcularla ilgili açıklama yaptı.


TFF 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Bursaspor-Boluspor maçı öncesi yeşil-beyazlı kulüp, sakatlıkları devam eden futbolcuları ile ilgili açıklama yaptı.. Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: “Tedavileri devam eden futbolcularımız Erhan Erentürk, İsmail Çokçalış, Kubilay Sözmez, Ramazan Keskin, Cristobal Jorquera ve Gastroenterit (Ağır ishal) geçiren Reagy Ofosu ile birlikte arka adalesinde çekme hisseden Elton Acolatse maç kadromuza yer almamaktadır.”

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