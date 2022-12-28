Bursaspor'dan sert antrenman

Devre arası çalışmalarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, sabah saatlerinde günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmaları ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde 1'e 1, 2'ye 2 ve 3'e 3 hücum - savunma istasyonları yaptı. Bursaspor hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.