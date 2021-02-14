İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'dan taraftarına Sevgililer Günü mesajı

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesapları aracılığıyla taraftarının 14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutladı.

Bursaspor Kulübü, sosyal medya hesapları aracılığıyla taraftarının 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor Kulübü, 14 Şubat'ta taraftarını unutmadı. Taraftarının Sevgililer Günü'nü kutlayan yeşil beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı:


“Bu dönemde sizlerden mahrum kaldık. Ama kafamızı tribünlere kaldırdığımızda varlığınızı hep hissettik. 14 Şubat Sevgililer Gününüz kutlu olsun.”


Bursaspor taraftarı da bu mesajın altına yüzlerce yorumla karşılık verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.