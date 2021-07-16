Bursaspor'dan 'transfer' açıklaması

Bursaspor'da transfer tahtasının ne zaman açılacağı ile ilgili yeşil-beyazlı kulüp yönetiminden açıklama geldi. Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Tamer İşler, "Yakın bir zamanda Bursa'ya güzel haberler vereceğiz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un Futbol Şube Sorumlusu Tamer İşler, transfer tahtasıyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşler, "Yönetim kurulu arkadaşlarımız emin olun bütün mesailerini transfer tahtasıyla harcıyorlar. Canla başla mücadele ediyorlar. Tahminim yakın bir zamanda Bursa'ya güzel haberleri vereceğiz. Bir yandan transfer görüşmelerimiz de sürüyor. Belli bir transfer listemiz var, programımız var. Sürekli güncelleniyor en kısa sürede halledeceğiz" ifadelerine yer verdi.