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Bursaspor'dan U19 Milli Takımı'na 4 futbolcu davet edildi

U19 Milli Takımı’nın 17-22 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

U19 Milli Takımı'nın 17-22 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Bursaspor'dan Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Okan Ağrap ve Berat Altındiş davet edildi.


U19 Milli Takımı'nın 17-22 Ekim 2020 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı. Riva'da gerçekleşecek olan kampa Bursaspor'dan 4 futbolcu davet edildi. Yeşil beyazlılardan Ertuğrul Kurtuluş, Vefa Temel, Okan Ağrap ve Berat Altındiş, 17 Ekim'de İstanbul'un yolunu tutacak. Bu futbolcular Bursaspor'un Balıkesirspor ve Menemenspor maçlarında forma giyemeyecek.

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