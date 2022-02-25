Bursasporlu basketbolcular çocuklarla buluştu

sınıf öğrencilerini bir araya getiren keyifli bir söyleşi düzenledi. Barış Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, basketbolcu ağabeylerine merak ettikleri soruları sordu.

Nilüfer Belediyesi Spor Müdürlüğü, Frutti Ekstra Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularını çocuklarla buluşturdu. İbrahim Uyar ilköğretim okulu 4. sınıf öğrencileri ve Bursaspor'un başarılı teknik adamları ile oyuncularının Nilüfer Belediyesi Barış Spor Salonu'nda bir araya geldiği söyleşiye katılan çocuklar, basketbolcu ağabeylerine merak ettikleri soruları yöneltti. Başantrenör Dusan Alimpijevic, Yardımcı Antrenör Buğra Bayazıt ile takımın başarılı oyuncuları Ömer Utku Al, Metin Türen, Kevarrius Hayes minik sporcu adaylarına basketbola nasıl başladıkları, iyi bir sporcu olmak için yapılması gerekenleri ve çalışma programları hakkında bilgiler verdi.

Çocukların ilginç sorularıyla renklenen söyleşide, İbrahim Uyar İlköğretim Okulu öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Başantrenör Dusan Alimpijevic, spor ve eğitim yaşamlarında başarılı olmak isteyen çocukların öncelikle beslenme alışkanlıkları ve uyku düzenlerine dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Alimpijevic, “Eğer hala spora başlamadıysanız aile büyükleri ve öğretmenlerinizin de görüşlerini dikkate alarak, geç kalmadan, yaparken zevk alabileceğiniz en az bir spor dalı seçip, spor yaşamanıza yön verin. Spordaki başarınızın hayatınızın her alanında size başarı getireceğini kısa süre içinde göreceğinize inanıyorum” dedi.

Söyleşi sonunda etkinliğe katılan teknik adam ve başarılı sporculara teşekkür eden Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr.Sibel Özer de bütün çocukları 20 Nisan-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri'ne davet etti.