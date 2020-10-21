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Bursasporlu Burak Altıparmak'tan büyük fedakarlık

Balıkesirspor maçındaki performansıyla dikkat çeken Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak’ın sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.

Balıkesirspor maçındaki performansıyla dikkat çeken Bursaspor'un tecrübeli futbolcusu Burak Altıparmak'ın sakat sakat oynadığı ortaya çıktı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da futbolcuların özverili davranışları dikkat çekiyor. Yeşil-beyazlıların Balıkesirspor ile karşılaştığı mücadelede birçok pozisyona giren ve sergilediği performansla dikkat çeken Burak Altıparmak'ın ciddi bir sakatlık yaşanmasına rağmen takımını yalnız bırakmak istemediği belirtildi. Sol kasık problemi yaşayan Burak'ın, kulüp doktorlarına, “Kendimi iyi hissediyorum. Oynayacağım” demesi herkesin takdirini topladı.


30 yaşındaki orta saha oyuncusunun sakatlığının sürdüğü ancak takımını Menemenspor ve Akhisarspor deplasmanlarında da yalnız bırakmak istemediği öğrenildi.

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