İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursasporlu Çokçalış milli takım kadrosunda

U20 Milli Takımı’nın 15 Kasım tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

U20 Milli Takımı'nın 15 Kasım tarihinde Fransa ile oynayacağı hazırlık müsabakasının aday kadrosu açıklandı.


Açıklanan kadroda Bursaspor'dan başarılı savunma oyuncusu İsmail Çokçalış da yer aldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 18.00'de Park Inn Otel Kavacık'ta toplanacak. Türkiye, Fransa ile 15 Kasım Cuma günü TSİ 17.00'de Paris'teki Georges Lefevre Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.