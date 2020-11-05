Bursasporlu futbolcu Çağatay Yılmaz: “Hep en iyisi için çalışacağız”

Bursaspor'un genç futbolcusu Çağatay Yılmaz, Türkiye Kupası'nda oynadıkları Karşıyaka maçı sonrası dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Karşıyaka'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden Bursaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Çağatay Yılmaz, önemli açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: “Camiamızın yüzünü güldürdüğümüz için mutluyuz. Hep en iyisi için çalışacağız. Yaşadıkları depreme rağmen maçı bırakmayan Karşıyakalı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlar aracılığıyla İzmir depreminde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum.”