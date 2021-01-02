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Bursasporlu futbolcu Emirhan Aydoğan: “Yolumuz uzun”

Bursaspor’un Ankara Keçiörengücü maçındaki tek golünü kaydeden Emirhan Aydoğan, “Devre arasında daha çok çalışacağız, yolumuz uzun” dedi.

Bursaspor'un Ankara Keçiörengücü maçındaki tek golünü kaydeden Emirhan Aydoğan, “Devre arasında daha çok çalışacağız, yolumuz uzun” dedi.


TFF 1. Lig'in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup eden Bursaspor'da tek golün sahibi Emirhan Aydoğan, açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, “Takım olarak üst düzey mücadele ettiğimiz bir karşılaşma oldu. Devre arasında daha çok çalışacağız, yolumuz uzun. Umuyorum bizim bu mücadelemiz şehrimize de örnek olarak, kenetlenmemizi sağlar. Destekleriniz için yürekten teşekkürler” diye konuştu

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