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Bursasporlu futbolcu Nicolas Zalazar hafıza kaybı yaşadı

Bursaspor’un Arjantinli futbolcusu Zalazar’ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda yere düştüğü sırada geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklandı.

Bursaspor'un Arjantinli futbolcusu Zalazar'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda yere düştüğü sırada geçici hafıza kaybı yaşadığı açıklandı.


TFF 1. Lig'in 12. haftasında oynanan Kocaelispor-Bursaspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Yeşil-beyazlı takımın Arjantinli futbolcusu Nicolas Zalazar, 30. dakikada kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından yere dengesiz düştü. Zalazar'ın o sırada hafıza kaybı yaşadığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtidi. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: “Kırmızı kart gördüğü pozisyonda kafasının üzerine düşen ve geçici hafıza kaybı yaşayan futbolcumuz Zalazar hastaneye götürülerek gerekli bütün kontrolleri yapılmıştır. Futbolcumuz taburcu edilmiş ve genel sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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