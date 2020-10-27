Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı: “Vazgeçmek yok”

Bursaspor’un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, 2-1 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazgeçmek yok" dedi.
Bursaspor'un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, 2-1 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazgeçmek yok" dedi.
TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akhisarspor'a mağlup olan Bursaspor'da moraller bozuk. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftara umut aşıladı. 34 yaşındaki futbolcu, “Vazgeçersen kaybedersin. Vazgeçmek yok!!!” ifadelerini kullandı.