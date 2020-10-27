İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı: “Vazgeçmek yok”

Bursaspor’un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, 2-1 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazgeçmek yok" dedi.

Bursaspor'un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, 2-1 kaybedilen Akhisarspor maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazgeçmek yok" dedi.


TFF 1. Lig'in 7. haftasında Akhisarspor'a mağlup olan Bursaspor'da moraller bozuk. Yeşil-beyazlı takımın tecrübeli ismi Özer Hurmacı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taraftara umut aşıladı. 34 yaşındaki futbolcu, “Vazgeçersen kaybedersin. Vazgeçmek yok!!!” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.