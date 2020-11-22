Bursasporlu futbolcular Adanaspor galibiyetini yorumladı

Bursasporlu futbolcular, 1-0'lık Adanaspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından galibiyeti yorumladılar.

TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında Adanaspor'u son dakikada atılan penaltı golüyle mağlup eden Bursaspor'da futbolcular oldukça mutlu. Yeşil-beyazlı oyuncular, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlara da yansıttılar. Bursaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan; “Takım arkadaşımı kutluyorum. Bu formaya yakışır mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz" derken, Batuhan Kör ise; “Güzel oyun ve aldığımız önemli galibiyetten dolayı bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum” sözleriyle camiaya seslendi. Furkan Emre Ünver'in “Her maç çok önemli. Bursaspor ruhuna yakışır mücadele ortaya koyan takım arkadaşlarımı kutluyorum" şeklindeki ifadeleri taraftarın da beğenisini kazandı. Aynı zamanda İsmail Çokçalış, “Önemli galibiyet. +3”, Ali Akman da; “Bravo beyler. İşte böyle” yorumunda bulundu.