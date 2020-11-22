İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursasporlu futbolcular Adanaspor galibiyetini yorumladı

Bursasporlu futbolcular, 1-0’lık Adanaspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından galibiyeti yorumladılar.

Bursasporlu futbolcular, 1-0'lık Adanaspor galibiyeti sonrası sosyal medya hesaplarından galibiyeti yorumladılar.


TFF 1. Lig'in 10'uncu haftasında Adanaspor'u son dakikada atılan penaltı golüyle mağlup eden Bursaspor'da futbolcular oldukça mutlu. Yeşil-beyazlı oyuncular, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlara da yansıttılar. Bursaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Emirhan Aydoğan; “Takım arkadaşımı kutluyorum. Bu formaya yakışır mücadeleyi ortaya koymaya devam edeceğiz" derken, Batuhan Kör ise; “Güzel oyun ve aldığımız önemli galibiyetten dolayı bütün takım arkadaşlarımı kutluyorum” sözleriyle camiaya seslendi. Furkan Emre Ünver'in “Her maç çok önemli. Bursaspor ruhuna yakışır mücadele ortaya koyan takım arkadaşlarımı kutluyorum" şeklindeki ifadeleri taraftarın da beğenisini kazandı. Aynı zamanda İsmail Çokçalış, “Önemli galibiyet. +3”, Ali Akman da; “Bravo beyler. İşte böyle” yorumunda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.