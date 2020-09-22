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Bursasporlu futbolcular antrenman sonrası dans etti

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor’da futbolcular, idman sonrası dans ederek keyifli görüntülerin yaşanmasını sağladı.

Giresunspor maçı hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da futbolcular, idman sonrası dans ederek keyifli görüntülerin yaşanmasını sağladı.


TFF 1. Lig'in 3. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk ve kuvvet çalışmaları ile tamamlandı.


Kondisyon çalışması ise müzik eşliğinde oldu. Keyifli dakikaların yaşandığı antrenmanda futbolcular, idman sonrası saha içindeki hoparlörleri yanlarına alarak dans etti.


Bursaspor, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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