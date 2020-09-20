Bursasporlu futbolcular galibiyeti kutluyor

Altınordu'yu deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Bursaspor'da, futbolcular, sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yenen Bursaspor'da sevinç hakim. Yeşil-beyazlı futbolcular, maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İşte futbolcuların mesajları:

Çağatay Yılmaz: "Tüm güzel dilekler için teşekkür ederim. Yılmadan görev verildiği her an takımımızın kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Ataberk Dadakdeniz: "Sezonun ilk galibiyetini almak güzeldi. Bu galibiyeti, 2 sene önce İzmir deplasmanından dönerken hayatını kaybeden Yüksel Utgin'e armağan ediyoruz."

İsmail Çokçalış: "Güzel galibiyet herkesin ayağına sağlık +3."

Emirhan Aydoğan: "Sezonun ilk galibiyetini aldığımız için mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadeleye devam +3."

Ali Akman: "Bravo takım özlenen galibiyet, hak ettiğimiz 3 puan."

Özer Hurmacı: "Herkesin ayağına yüreğine sağlık."