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Bursasporlu futbolcular galibiyeti kutluyor

Altınordu’yu deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Bursaspor’da, futbolcular, sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı.

Altınordu'yu deplasmanda 2-0 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini alan Bursaspor'da, futbolcular, sosyal medya hesaplarından duygularını paylaştı.


TFF 1. Lig'in 2. haftasında deplasmanda Altınordu'yu 2-0 yenen Bursaspor'da sevinç hakim. Yeşil-beyazlı futbolcular, maçın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.


İşte futbolcuların mesajları:



Çağatay Yılmaz: "Tüm güzel dilekler için teşekkür ederim. Yılmadan görev verildiği her an takımımızın kazanması için elimden gelenin en iyisini yapacağım."


Ataberk Dadakdeniz: "Sezonun ilk galibiyetini almak güzeldi. Bu galibiyeti, 2 sene önce İzmir deplasmanından dönerken hayatını kaybeden Yüksel Utgin'e armağan ediyoruz."


İsmail Çokçalış: "Güzel galibiyet herkesin ayağına sağlık +3."


Emirhan Aydoğan: "Sezonun ilk galibiyetini aldığımız için mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımı kutluyorum. Mücadeleye devam +3."


Ali Akman: "Bravo takım özlenen galibiyet, hak ettiğimiz 3 puan."


Özer Hurmacı: "Herkesin ayağına yüreğine sağlık."

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