Bursasporlu gençler sıkı çalışıyor

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon'daki kamp çalışmaları ile devam eden Bursaspor günü ilk antrenmanında tempolu pres yaptı. Yeşil-beyazlı genç futbolcuların gayreti dikkat çekti.

Bursaspor, Afyon kampının 9. gününde sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tempolu pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Bursaspor bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.