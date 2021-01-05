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Bursasporlu kaleci Ataberk Dadakdeniz zirvede yer aldı

Bursaspor’un genç kaleci Ataberk Dadakdeniz, maç başına yaptığı 3.

Bursaspor'un genç kaleci Ataberk Dadakdeniz, maç başına yaptığı 3.9 kurtarışla, TFF 1.Lig'in bu kulvardaki en iyi ismi oldu.


TFF 1.Lig'de sezonun ilk yarısına Bursaspor'un genç isimler damgasını vurdu. Gol yollarındaki başarılarıyla dikkat çeken yeşil beyazlı takım, ilk etapta kalesinde büyük sıkıntılar yaşamıştı. Teknik Direktör Mustafa Er, sezon boyunca üç kaleciye birden şans vermesinin ardından Ataberk Dadakdeniz'de karar kıldı. Genç file bekçisi ise bu güveni boşa çıkartmadı. Bursaspor, 17 haftalık dilimde kalesinde 27 gol görse de Ataberk Dadakdeniz, maç başına yaptığı 3.9 kurtarışla, TFF 1. Lig'in bu kulvardaki en başarılı ismi oldu.

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