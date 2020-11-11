İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursasporlu kaleci Deniz Aydın: “Durmadan, yorulmadan devam”

Ataberk Dadakdeniz’in sakatlanmasıyla birlikte kaleyi devralan ve bırakmayan Bursaspor’un 20 yaşındaki file bekçisi Deniz Aydın; “Durmadan, yorulmadan devam” yorumunda bulundu.

Ataberk Dadakdeniz'in sakatlanmasıyla birlikte kaleyi devralan ve bırakmayan Bursaspor'un 20 yaşındaki file bekçisi Deniz Aydın; “Durmadan, yorulmadan devam” yorumunda bulundu.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'da genç futbolcuların performansı tüm Türkiye tarafından dikkatle izlenmeye devam ediyor. Kaleci Ataberk Dadakdeniz'in sakatlanmasıyla birlikte ligin 5'inci haftasında kaleyi devralan Deniz Aydın, performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. 5 maçta her ne kadar 8 gol yese de kurtardıklarıyla takımına büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki file bekçisi, taraftarın da kısa sürede gönlünü kazandı. Yaptığı antrenmanlardan kesitler paylaşan Deniz Aydın, son olarak, “Durmadan, yorulmadan devam” yorumunda bulundu. Bu paylaşımın altına ise Bursaspor taraftarı, Deniz'e olan güvenlerini belirten yorumlarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.