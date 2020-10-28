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Bursasporlu orta saha oyuncusu ameliyat oldu

Antrenman sırasında sakatlanan Bursasporlu Vefa Temel, sol diz ön çapraz bağ rekonstriksiyonu ameliyatı oldu.


Bursaspor Külüp Başkanı Erkan Kamat, Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Tosun ve Sportif Direktör Adil Cenkciler, Vefa Temeli ziyaret etti. Medicana Bursa Hastanesi'ndeki ameliyatı Prof. Dr. Burak Demirağ ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Demirağ, Vefa Temel'in ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek bir süre fizik tedavi ve rehabilitasyon sonucunda eski performansına kavuşacağını söyledi.

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