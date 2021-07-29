Bursasporlu oyuncular mangal partisinde moral depoladı

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam eden TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da kısa bir mola verildi. Mangal partisi yapan yeşil-beyazlılarda, teknik ekip, personel ve futbolcuların morali yerine geldi. Bursaspor Kulübü'nden de şu açıklama yapıldı: “Sezon başı hazırlıklarının üçüncü etap çalışmalarını Bolu'dasürdüren takımımız, barbekü partisinde bir araya geldi. Gerçekleşen barbekü partisine teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A takım personelimiz katıldı.”