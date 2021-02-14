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Bursasporlu taraftarlardan jandarma personele çay ve sucuk ekmek ikramı

Bursasporlu taraftarlar, pandemi sebebiyle karlar altında yoğun mesai gerçekleştiren Jandarma personeline, çay ve sucuk ekmek ikramında bulundu.


Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, pandemi sebebiyle 24 saat görevinin başında olan ve yoğun kar yağışı altında nöbet bekleyen jandarma personeline çay ve sucuk ekmek ikramında bulundu. Sıcak görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette, şehit olan askerler de unutulmadı. Bursasporlu taraftarlar jandarma personeline taziye dileklerini iletirken, ruhlarına Fatiha suresi okumayı da ihmal etmedi. Yeşil beyazlı taraftarlar daha önce de şehir merkezinde nöbet bekleyen polis ekiplerini ziyaret edip ikramda bulunmuşlardı.

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