Bursasporlu taraftarlardan muhteşem karşılama

Yeşil-beyazlı taraftarlar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni şölen yerine çevirdi.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puan alan Bursaspor'u, maç dönüşünde taraftarlar karşıladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne akın eden yeşil-beyazlı futbolseverler, meşaleler ve havaî fişeklerle takım otobüsünün önünü keserek sevinç gösterisinde bulundu. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, takımı tebrik ettikten sonra dağıldı.