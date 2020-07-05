İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursasporlu taraftarlardan muhteşem karşılama

Yeşil-beyazlı taraftarlar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ni şölen yerine çevirdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ni şölen yerine çevirdi.


TFF 1. Lig'in 32. haftasında dün akşam Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek çok kritik bir 3 puan alan Bursaspor'u, maç dönüşünde taraftarlar karşıladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne akın eden yeşil-beyazlı futbolseverler, meşaleler ve havaî fişeklerle takım otobüsünün önünü keserek sevinç gösterisinde bulundu. Şampiyonluk şarkıları söyleyen taraftarlar, takımı tebrik ettikten sonra dağıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.