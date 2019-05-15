Bursasporlu taraftarlardan oyunculara mesaj

Yeşil-beyazlılar, bu sezonun en kritik maçında pazar günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakaya birkaç gün kala Bursa şehri maçın havasına girdi. Ligde kalma adına çok önemli maça çıkacak olan timsaha taraftarlar tam destek veriyor. Zorlu müsabaka öncesinde yönetimin bilet fiyatlarında indirim yapmasının ardından taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdi. Biletlerinin maç gününe kadar tamamının satılması bekleniyor.

Taraftarlardan futbolculara ve yönetime mesaj

Şehirde ise, taraftarlar belli noktalara pankartlar açarak yönetim ve futbolculara mesaj verdi. Takımın ligde kalması için adeta seferber olan taraftarlar, 'Koca çınar devrilmez', 'Ayağa kalkın', 'Ruhunu koy ortaya', 'Biz hep o formanın içinde olmayı hayal ettik', 'Şehrin takımına sahip çık Bursa', 'Seni sevmeyi ağır ödüyoruz', 'Şehrini savun arkadaş', 'Ercüment, Baliç, Musisi gibi' yazılı pankartlar astı. Ayrıca Saltanat Kapı'nın oradaki surlara da dev Bursaspor bayrağı asıldı.