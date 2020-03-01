Bursasporlu taraftarlardan TFF'ye protesto

Bursasporlu taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına giderek protestoda bulundu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında bugün deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da taraftarlar, son dönemdeki hakem kararlarıyla ilgili TFF'yi protesto etti.

Karşılaşma için İstanbul'a giden yeşil-beyazlı bir grup futbolsever, TFF'nin Riva'daki binasının önüne giderek üzerinde, "Temiz lig istiyoruz, adalet istiyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.