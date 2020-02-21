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Bursasporlu taraftarların 30 saatlik yolculuğu başladı

Yeşil-beyazlı taraftarlar Erzurum’a 5 otobüsle hareket etti.

Yeşil-beyazlı taraftarlar Erzurum'a 5 otobüsle hareket etti.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın saat 14.00'te oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor maçı için yeşil-beyazlı taraftarların uzun yolculuğu başladı. Timsah'ı hiçbir yerde yalnız bırakmayan Bursasporlu futbolseverlerin bu yolculuğu, dönüş dahil yaklaşık 30 saat sürecek. Yeşil-beyazlı taraftarların 5 otobüs ile yola çıktığı ve Erzurum deplasmanında yaklaşık 250 kişinin olacağı öğrenildi.

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