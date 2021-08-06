Bursasporlu tekvandocu Anıl Erkin Zeray'a plaket verildi

'si Bursasporlu sporcu Anıl Erkin Zeray'ı onurlandırdı. Genç sporcuyu yeşil-beyazlı yöneticiler de yalnız bırakmadı.

'si Bursasporlu sporcu Anıl Erkin Zeray'atebrik plaketi ve hediyelerini verdi. Bursaspor Yönetim Kurulu Üyeleri Emrah Kılıç, Serhat Akgün, Ali Ağır ve yeşil-beyazlı kulübüntaekwondo antrenörü Turgay Aydın, Zeray'ı yalnız bırakmadı. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, genç sporcuya 22-24 Ağustosta Estonya'da yapılacak olan Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.