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Bursaspor'u Burak Kapacak sırtlıyor

TFF 1.

Ligi'de 4 hafta geride kalan 7 kez rakip fileleri havalandıran Bursaspor'da skora en çok katkıyı Burak Kapacak yaptı.


Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Bursaspor'da en çok dikkat çeken isim Burak Kapacak oldu. Birçok takımın transfer listesinde yer almasına rağmen yeşil-beyazlılarda kalan genç futbolcu, takıma da büyük fayda sağlıyor. 20 yaşındaki futbolcu, Bursaspor'un attığı 7 golün 3'üne direkt katkı ederek, takım içinde de bu kulvarda zirveyi çekiyor. A Takım formasıyla ilk gollerini bu sezon atan ve rakip ağları 2 kez sarsan Kapacak, bir de asist yaparak toplamda 3 kez skora etki etti.

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