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Bursaspor'un 20 maçlık gol zinciri sona erdi

Bursaspor, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta da gol atma başarısı göstermişti.

Yeşil-beyazlı takımın bu serisi, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor'a 3-0 mağlup olarak sona erdi.


TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor'un bu sezon her maçta gol atma başarısı sona erdi. Yeşil-beyazlı takım, 17'si lig, 3'ü de Türkiye Kupası maçı olmak üzere her müsabakada rakip ağları sarsmayı başarmıştı. Bursaspor, son oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Antalyaspor maçıyla birlikte bu seriyi de 20'de bıraktı.

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