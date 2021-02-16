Bursaspor'un 6 haftalık fikstürü dikkat çekiyor

Yeşil-beyazlılar, önündeki 6 maçı da puan cetvelinde kendinden alt sırada olan takımlara karşı oynayacak.

TFF 1. Lig'in 21'inci haftasında Tuzlaspor'la 0-0 berabere kalan ve puanını 31'e çıkartan Bursaspor'u nispeten kolay bir fikstür bekliyor. Sezonun ikinci yarısındaki 4 maçını kendisinden üst basamakta yer alan takımlara karşı oynayan yeşil-beyazlı takım bu maçlardan sadece 4 puan çıkartabildi. Son üç maçında galibiyeti unutan Bursaspor'un önündeki 6 maça bakıldığında ise geride kalan fikstürün tam tersi bir tablo görülüyor. Yeşil-beyazlılar, puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan 6 takımla peş peşe karşılaşacak. Bursaspor 22. haftada Balıkesirspor deplasmanına giderken, sonraki haftalarda üst üste Menemenspor ve Akhisarspor'u evine ağırlayacak. Ardından Boluspor deplasmanına gidecek olan Bursa ekibi, sırasıyla iç sahada Ankaraspor'la, dış sahada da Ankaraspor'la karşılaşacak.