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Bursaspor'un Adana Demirspor'a karşı üstünlüğü var

TFF 1.

Lig'in 18'inci haftasında cumartesi günü 53'üncü kez karşılaşacak olan Adana Demirspor ile Bursaspor arasındaki rekabette yeşil beyazlı takımın üstünlüğü göze çarpıyor.


Lig'in 18'inci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da Adana Demirspor ile Bursaspor kozlarını paylaşacak. Sezonun ikinci yarısının en dikkat çeken maçı olan rekabette konuk ekibin üstünlüğü dikkat çekiyor. Bursaspor, daha önce 52 kez karşı karşıya geldiği rakibine karşı 24 galibiyet elde etti. Adana ekibinin 16 kez kazandığı randevuda 12 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda hakemler 10 kez kırmızı kartına başvurdu.

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