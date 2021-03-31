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Bursaspor'un attığı 5 şutun 1'i gol oluyor

TFF 1.

Lig'in 27 haftalık diliminde 45 gole imza atan Bursaspor'da atılan her 5 şutun biri golle sonuçlandı.


Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bursaspor, bu sezon bulduğu pozisyonları verimli değerlendirdi. 27 haftalık süreçte 45 gole imza atan yeşil-beyazlı takım, maç başına attığı şuta göre bulduğu gol sayısı dikkat çekici durumda. Nitekim ligin en çok gol atan takımları arasında yer alan Bursaspor'un her 5 şutundan biri golle sonuçlandı. Maç başına 8.8 şut çeken Bursa ekibi, 1.7 gol ortalamasına ulaştı. Ayrıca yeşil-beyazlılar, çektiği şutların yarısı kaleye isabet etti. Bursaspor'da rakip kaleyi en çok yoklayan isimler ise Burak Kapacak, Emirhan Aydoğan ve Batuhan Kör oldu.

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