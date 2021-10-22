Bursaspor'un Balıkesirspor'e karşı büyük üstünlüğü bulunuyor

Lig'in 10. haftasında Balıkesirspor'a konuk olacak olan Bursaspor, rakibine karşı büyük üstünlüğü var. Yeşil-beyazlılar, 8 resmi maçta 5 galibiyet aldı.

Bursaspor, Lig'in 10. haftasında çok kritik bir maça çıkacak. Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Balıkesirspor'la karşılaşacak olan yeşil-beyazlı takım, rakibine karşı ciddi bir üstünlüğü var. Bursa ekibi, 8 resmî maçta karşı karşıya geldiği kırmızı-beyazlı takıma karşı 5 galibiyet elde etti. 2 kez sahadan mağlup ayrılan Bursaspor, bir kez de rakibi ile berabere kaldı. Yeşil-beyazlılar, bu maçlarda 16 gol attı, 8 gol yedi.