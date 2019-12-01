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Bursaspor'un bileği bükülmüyor

Bursaspor, TFF 1.

Lig'in 13. haftasında kritik Adanaspor deplasmanından 3 puanla dönerek çıkışını sürdürdü. Ayrıca yeşil-beyazlılar, Altay mağlubiyetinin ardından oynadığı son 6 maçın 4'ünü kazandı.


Bursaspor, dün akşam deplasmanda karşılaştığı Adanaspor müsabakasından son dakikada bulduğu golle çok kritik 3 puan çıkarttı. TFF 1. Lig'in iddialı takımlarından Bursaspor, bu golle zirve yarışında önemli 3 puana sahip oldu. Ligin 7. haftasında Altay'a deplasmanda mağlup olduktan sonra timsah, oynadığı 6 müsabakada mağlup olmadı. Bu maçların 4'ünü kazanan yeşil-beyazlılar, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. 90+5'te gelen gol sayesinde Bursa ekibi zirve yarışına tutundu.



Özer'den siftah


Bursaspor'un transfer tahtasını açmasının ardından kadrosuna kattığı Özer Hurmacı, yeşil-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı. Sezon başından bu yana 9 müsabakada görev alan yetenekli futbolcu, Adanaspor deplasmanında takımın 3 puanı almasında büyük rol oynadı. Tecrübesiyle saha içerisindeki genç futbolculara yardımcı olan tecrübeli futbolcu, 45. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçti. Hurmacı, düzgün bir vuruşla bu sezonki ilk golünü kaydetti. Ayrıca skor 2-2 iken 90+5'te ceza sahası dışından müthiş bir vuruş yapan Hurmacı, takımın 3 puanı kazanmasında önemli rol oynadı. Ayrıca sakatlıktan kurtulan Burak Altıparmak da uzun bir aranın ardından ilk 11'de mücadeleye çıktı. Altıparmak, müsabakada orta alanda etkili bir futbol ortaya koydu.

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