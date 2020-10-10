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Bursaspor'un Bolu kampı sona erdi

Bursaspor’un Bolu kampı sadece 5 gün sürdü.

Bursaspor'un Bolu kampı sadece 5 gün sürdü. Yeşil-beyazlılar, son çalışmasını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.


Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Bolu'da kamp yaparak değerlendirmek isteyen Bursaspor, beklediği verimi alamadı. Sadece 5 gün süren kampta, Covid-19 problemi sebebiyle hazırlık maçı yapacak takım bulmakta güçlük çeken yeşil-beyazlılar, çareyi Bursa'ya dönmekte buldu. Bu sabah Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde 1 saatlik idman yapan ve taktik çalışan Bursasporlu futbolcular, öğle yemeğinin ardından Bursa'ya dönecek. Yeşil-beyazlılar yarın saat 16.00'da Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek.

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