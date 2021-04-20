İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursaspor'un deplasman kabusu sürüyor

TFF 1.

Lig ekiplerinden Bursaspor, çıktığı son 6 deplasman maçının 5'ini kaybetti.


Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 4-1 yenilen Bursaspor'da dış saha sendromu devam ediyor. Yeşil-beyazlı takım, çıktığı son 6 deplasman maçının 5'ini kaybederken yalnızca 1 galibiyet elde edebildi. Bu sezon Bursa dışında 16 lig maçına çıkan Yeşil-beyazlılar, 8 mağlubiyet aldı. Bursaspor sırasıyla, Menemenspor, Akhisarspor, Altay, Giresunspor, Balıkesirspor, Boluspor, Ümraniyespor ve Samsunspor'a mağlup oldu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.