Bursaspor'un deplasman performansı zirvede

Lig'de son 4 deplasman maçından 10 puan çıkartan Bursaspor, genel tabloya bakıldığında da dış saha performansı olarak lider Giresunspor'la zirveyi paylaşıyor.

Bursaspor, deplasmanda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanmaya devam ediyor. Nitekim yeşil-beyazlı ekip, topladığı 30 puanın yarısını dış saha performansıyla elde etti. Kazandığı 15 puanın 10'unu son 4 maçta hanesine yazdıran Bursaspor, bu kulvarda lider Giresunspor'la zirveyi paylaşıyor. Ligde deplasmanda en çok puanı toplayan iki ekipten biri olan Bursa temsilcisi, son olarak Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etmeyi başarmıştı. Yeşil-beyazlılar, Bursa dışında 17 kez rakip fileleri havalandırırken, 16 defa da kalesini gole kapatamadı.