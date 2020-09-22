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Bursaspor'un dokunulmazları belli oldu

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, ilk 2 hafta zarfında 10 kez oyuncu değiştirme hakkı kullanmasına rağmen, 5 isme hiç dokunmadı.


TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da genç teknik adam Mustafa Er'in kafasındaki sabit isimler de belli olmaya başladı. İlk hafta Adana Demirspor'a 3-1 yenilen yeşil beyazlılar, sonraki hafta Altınordu'yu deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Her iki maçta da 5'er değişiklik hakkını kullanan Mustafa Er, sadece 5 isme hiç dokunmadı. Geçen sezon 3'üncü kaleci ilân edilen Ataberk Dadakdeniz başta olmak üzere, Ali Akman, İsmail Çokçalış, Cüneyt Köz ve Burak Altıparmak, 180 dakika sahada kalan oyuncular oldu.

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