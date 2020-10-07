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Bursaspor'un dört maçı saat 19.00'da başlayacak

Bursaspor’un TFF 1.

Bursaspor'un TFF 1.Lig'deki 5 haftalık maç programı belli oldu. Yeşil beyazlılar, dört maçını saat 19.00'da oynarken, bir müsabakanın başlama saati 16.00.


Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'deki gelecek 5 haftanın maç programını açıkladı. Bursaspor, dört maçı saat 19.00'da, bir maçını ise saat 16.00'da oynayacak. Yeşil beyazlı takım 18 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Balıkesirspor'u ağırlarken, yine aynı saatte 22 Ekim Perşembe akşamı Menemenspor'a, 26 Ekim Pazartesi günü de Akhisarspor'a konuk oluyor. 8. hafta maçında 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Boluspor'la Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak olan Bursaspor, 7 Kasım Cumartesi Ankaraspor deplasmanına gidiyor. Bu maçın da başlama saati 19.00.

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