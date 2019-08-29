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Bursaspor'un efsâne ismi Medicana Bursa Hastanesi'nde ameliyat oldu

Bursaspor’un tarihine adını altın harflerle yazdıran efsâne ismi Mesut Şen, Medicana Bursa Hastanesi’nde ameliyat oldu.

Bursaspor'un tarihine adını altın harflerle yazdıran efsâne ismi Mesut Şen, Medicana Bursa Hastanesi'nde ameliyat oldu.


Bursaspor alt yapı hocaları, bir süredir tedavi gördüğü Medicana Bursa Hastanesindeameliyat olan ünlü futbolcu ve hoca Mesut Şen'i ziyaret ettiler. Ziyarette Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Koray Tanrıverdi ve Vakıfköy'de çalışan antrenörler ile Kulüp Genel Müdürü Nihal Ferik bulundu. Tanrıverdi Mesut Şen'e isminin yazılı olduğu yeni sezon forması taktim etti.

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