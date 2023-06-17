Bursaspor'un efsane ismi Vahit Doğan hayatını kaybetti

Bursaspor'un efsane isimleri arasında yer alan Vahit Doğan, 79 yaşında vefat etti.

Bursaspor'un efsane isimlerinden Vahit Doğan 79 yaşında hayatını kaybetti. Bursaspor'dan paylaşılan taziye mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Efsane futbolcumuz ve genel kurul üyemiz Vahit Doğan'ın vefat haberini büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi ikindi namazına müteakip Ulu Cami'den kaldırılacak olup, Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”