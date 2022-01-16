Bursaspor'un efsaneleri bir arada

Bursaspor'un şampiyon Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ile kalecisi Dimitar İvankov hasret giderdi.

Bursaspor'un 2009-2010 yılında şampiyon olmasında en büyük pay sahibi iki isim bir araya geldi. Şampiyon Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile o dönemin efsane kalecisi Dimitar İvankov, yemekte buluştu. İkili hasret giderirken, Ertuğrul Sağlam birlikte çekindikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, “Şampiyon takımın golcü kalecisi kadim dost Dimitar İvankov ile hasret giderdik” açıklamasında bulundu.