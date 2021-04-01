Bursaspor'un elektrikleri yine kesildi

Bursaspor'da elektrik meselesi bir türlü sonlanmıyor. Yeşil-beyazlı kulüp, yapılandırma şartlarına uymadığından dolayı yine aynı krizle baş başa kaldı. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektriği tekrar kesildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da yine elektrik krizi yaşanıyor. Maddî anlamda zor günler yaşayan yeşil-beyazlı kulübün yapılandırma şartlarına uymamasından dolayı bugün Bursa Büyükşehir Beledşye Stadyumu ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin elektriği kesildi. Bursaspor Kulübü'nün Limak Uludağ Elektrik A.Ş'ye olan 4 milyon 100 bin liralık borcu sebebiyle bu işlemin gerçekleştiği belirtildi. Limak Uludağ Elektrik A.Ş yetkililerinin Bursaspor Kulübü'ne 1 milyon 700 bin TL tutarında bir ödeme yapılmadığı takdirde elektriklerin açılmayacağını bildirdiği öğrenildi.