İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bursaspor'un en büyük sıkıntısı gol

Bu sezon ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Bursaspor, çıktığı 28 maçın 12’sinde fileleri havalandıramadı.

Bu sezon ligin en az gol atan takımı konumunda bulunan Bursaspor, çıktığı 28 maçın 12'sinde fileleri havalandıramadı.


Yeşil-beyazlılar bu sezon gol yollarında büyük problemler yaşıyor. 28. haftanın maçlarının oynandığı Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, 24 kez fileleri havalandırdı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Diafra Sakho'nun sezona iyi başlamasına rağmen sonrasında gol orucuna girmesi, bu sıkıntıya derman olamadı. Daha sonra sakatlanan yıldız futbolcu, ikinci yarıdaki maçlarda da istenilen performansı sahaya yansıtamadı. Diğer futbolcuların da skora yeterince katkı yapamaması üzerin timsah, bu alanda son sırada yer aldı.



Son 14 maçın 9'unda fileleri havalandıramadı


Öte yandan Bursaspor, son 14 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 6 beraberlikle sadece 9 puan toplayabildi. Bu sonuçların gelmesinde yeşil-beyazlı takımın fileleri havalandıramaması en büyük sıkıntı olarak göze çarpıyor. Timsah, Antalyaspor, Göztepe, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Ankaragücü, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı. Bursaspor, sezon başından bu yana toplamda 12 maçta gol sevinci yaşayamadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.