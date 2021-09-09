Bursaspor'un en değerli ismi Tim Matavz oldu

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosunu 17 isimle güçlendiren Bursaspor'un piyasa değeri en yüksek ismi Tim Matavz oldu.

TFF 1. Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Bursaspor, 17 transfere imza attı. Yeşil-beyazlı takım, önemli isimleri kadrosuna katarken, piyasa değerini de zirveye çekti. Ligin en değerli takımı olan Bursaspor'da öne çıkan isim ise Tam Matavz oldu. 1 milyon 800 bin Euro'luk değeri ile takım içinde listenin en başında olan golcü oyuncuyu, 1 milyon 500 bin Euro ile Massimo Bruno takip etti.